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陳茂波網誌指中美貿戰影響港經濟

2019-06-03 列印
　　財政司司長陳茂波昨日在網誌提到，受中美貿易戰加劇影響，全球經濟氣氛轉弱，香港股市五月份下跌約百分之九，是去年十月環球股市大幅調整以來最大跌幅，四月份零售銷售貨值跌百分之四點五，連續三個月下跌，各項經濟數據亦反映香港經濟面對的挑戰逐步增加。

　　陳茂波指，美國近期對內地進口加徵額外關稅，以及針對科技企業的連串行動，加上內地反制措施等，預計中美貿易戰短期內難以解決，市場對經濟前景轉趨負面。另外，歐洲經濟疲弱，英國能否有序「脫歐」仍充滿變數，環球政經環境複雜多變。年初對香港全年經濟的評估已考慮這些因素，但美國的反覆善變，令事情發展難以預料，政府一直緊貼留意形勢變化，進行動態評估，並作以防萬一的準備。



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