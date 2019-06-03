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雨中棄貓惹人憐 網民祈有幸福新家

2019-06-03 列印
　　近日天氣不時下大雨，有網民於社交平台群組「天下貓貓一樣貓」發文，指懷疑有人棄貓。有網民在街頭發現一隻在貓袋內的小貓被棄路旁，幸獲好心路人發現，貓隻已轉送獸醫檢查。引起網民熱議，直斥棄貓者「冷血」。

　　網民Cindy Sung在群組發文表示，昨日其女兒於何文田天光道某屋苑門前，發現一隻貓被人放在貓袋內，並拉上拉鏈。貓袋貼有一張寫上「Bring me to home」的紙條，旁邊有個膠袋裝有一些寵物用品及貓糧，相信為棄貓。

　　發文者向網民求救，幸獲好心人帶小貓看獸醫接受檢查。網民紛紛感謝好心人的幫忙，「祝福貓貓平安大吉，有幸福的新家」；又炮轟主人無責任心、殘忍冷血。

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