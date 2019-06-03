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韋志成指重建兼善里建議「開倒車」

2019-06-03 列印
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　　就有團體向市區重建局提出重建深水埗兼善里，市建局總監韋志成昨日在其網誌直言，從發展角度來說，重建兼善里是「開倒車」。

　　韋志成指出，兼善里樓群涉及的業權眾多，且都是九層高舊樓，地積比已用盡，以現時市建局超出市場價格的「市價加津貼」模式，收購住宅自住物業，收購成本將十分高昂。

地積比用盡推高收購成本

　　他說，若以現時市場價格作粗略評估，單是收購兼善里範圍樓宇所涉及的收購及補償支出，將接近九十五億元，加上兼善里樓群大部份單位已被分間成多個劏房出租，估計現有的劏房數目多達三千伙，重建的話將產生大量的安置需要。

　　韋志成表示，已借鑑元州邨重建經驗，為兼善里及其周邊土地，開始制定一個較大範圍的小區規劃藍圖。

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