  • 2019年6月3日 星期一
  • 26º
  • 95%
熱門： 非洲豬瘟逃犯條例謝婷婷小一派位交通補貼

日報新聞 > 港聞

防長論六四：中央採果斷措施平動亂

2019-06-03 列印
　　國務委員兼國防部長魏鳳和在新加坡出席「香格里拉對話」，在回答提問時談及六四事件說：「它是一場政治的風波，是一場政治的動亂。」但中央採取果斷措施，制止和平息動亂，是正確的決定，也因此才能保持國內的穩定。另外，前學運領袖封從德昨午一時從日本乘機抵港，擬出席支聯會舉辦的「六四」三十周年悼念晚會，但被入境處拒絕，原機遣返。

　　支聯會副主席蔡耀昌引述封從德說話稱，封在六四事件後曾偷渡入境香港，但如今持有合法證件，卻被原機遣返，顯示「一國兩制」是騙人的；如《逃犯條例》修訂案通過後，封更會被引渡回內地。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd