﻿修復退役「老爺巴」﻿ ﻿車迷投身公益行善﻿

每輛殘舊「老爺車」，總蘊藏不少歷史，假若被翻新駕駛，新的故事又開始。坐擁十三輛懷舊汽車的「車迷」溫少基，不但利用「老古董」發展事業，又藉此參與公益活動，名下退役巴士更首度獲發牌照，可當作私家車代步，開創本港歷史先河，「希望繼續『行』善路，讓愛車滿載大愛。」



從元朗錦田錦上路西鐵站，坐上古董麵包車，穿越九曲十三彎，終於抵達露天停車場，發現十輛麵包車整齊排列，當中有車輛被塗上日本漫畫《鬆弛熊》角色「牛奶熊」圖案，也有車輛被改裝為美食車，還有一輛已退役的麵包型救護車。溫少基離開駕駛室後，笑談「車迷」小故事和背後大意義。



八十年代出生的溫少基憶述，年幼時父親經常駕駛麵包車，一家四口到處遊玩，印象深刻，及至九八年就讀中學期間，適逢中華巴士的專營權結束，當時他為記錄時代變遷，拍攝行將消失的中巴，從此愛上「舊車」。 為讓愛車重生，溫說決心自行修理，隨即搜集相關資料，幸曾經修讀工業工程課程，有助掌握維修技巧，加上亡父昔日是巴士維修技工，或因此遺傳這些基因，很快無師自通，令車輛煥然一新，此後興趣日濃，不斷購入八十至九十年代出產的殘舊麵包車，經其巧手逐一修復。



「麵包車隊」規模日增，由嗜好轉化為生意的契機隨之出現。溫透露，畢業後長期擔任攝影師，及至○三年因攝影數碼化開始普及，發展空間大減，於是轉行任職政府部門，○六年辭工創業，為顧客維修及翻新古董車輛，並協助申領牌照，一五年創立汽車服務及活動策劃公司，開展流動宣傳車業務。



收購麵包救護車



珍視集體回憶的溫少基，前年作出另一重要收購，以「六位數字」金額成功競投七九年出廠、英國製造的「丹拿珍寶 」，該輛巴士原屬中巴，八○年起投入服務，九八年中巴喪失專營權後，成為新巴資產，○二年被改裝成「員工溝通巴士」，牌照變更為「特別用途車輛」，與一般巴士退役後不可行駛的規定有異，他於是向運輸署申請牌照，沒料困難重重。



他解釋，由於「老爺巴」被閒置十年，大量零件生鏽或被拆毀，維修難度極高，他購入後多番請教資深巴士維修技工，又拜託友人在外國搜羅古舊零件，由他逐一更換，歷時約一年半才完成維修送交檢驗，上月中順利通過獲發牌照，成為全港首輛可行駛退役巴士，「讓它重生，令我感動！」四十年歷史的珍寶巴士，有望翻新外觀後上街奔馳，溫說除了希望保存公眾記憶，也會用作商業項目，以支持保養費用，同時構思公益行動，包括與救助動物團體合作，讓公眾登車領養被遺棄貓狗。「私家巴」的未來，將會與善同「行」。



