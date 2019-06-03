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﻿Jetso App送皇玥蜂巢蛋卷

2019-06-03 列印
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　　平時做野做到悶悶哋，都想食吓啲新口味零食刺激吓？O依家頭條Jetso App就送你有成12種創新口味嘅皇玥蜂巢蛋卷，帶你進入美食新境界！香港製造、不含添加劑嘅皇玥蛋卷比傳統蛋卷更酥鬆，口感更多層次，仲有三款特色禮盒，每盒有四種口味。

足足12種口味

  當中嘅休閒蛋卷精裝禮盒、奇趣蛋卷精裝禮盒同經典蛋卷精裝禮盒包含住唔同味道，例如以英國茶葉燉煮超過五小時嘅伯爵茶蛋卷、喜馬拉雅山岩鹽融合60%朱古力嘅蛋卷、以意大利黑松露製成嘅蛋卷，另外仲有櫻花蝦、榴槤、香葱紫菜、香草番茄、咖啡、黃金鹹蛋、薑汁、椰汁同原味。你都想為平凡嘅生活帶嚟新意思？即日起至6月6日參加頭條Jetso App有獎遊戲，同Like Jetso App facebook就有機會贏到皇玥蜂巢蛋卷系列一盒（價值118元），名額80個，快啲下載頭條Jetso App啦！
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