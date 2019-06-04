﻿違商品說明例 亂吹GPS捉姦 偵探社職員被捕

海關偵破私家偵探社訛稱利用GPS（全球衞星定位追蹤）捉姦，涉違反商品說明條例。一名男子疑妻子紅杏出牆，向一間私家偵探社求助，職員聲稱可以GPS追蹤女方，搜集她背夫通姦證據，但男子付了約八萬元卻取不到任何資料，索償不果後向海關投訴。關員昨天在油麻地拘捕偵探社一名職員。



海關表示，今次是首次揭發有私家偵探社訛稱利用GPS助人捉姦而違反商品說明條例。據悉，早前一名年約四十歲男子與三十餘妻子分居，疑女方紅杏出牆，在網上見到油麻地摩斯私家偵探網頁聲稱，可提供GPS跟蹤伴侶服務，遂登門向一名四十八歲姓麥銷售員查詢，職員白紙黑紙寫明，為其手機安裝程式，就可以使用GPS追蹤前妻去向，並收取八萬元服務費。



其後，男事主一直未獲通知如何取得GPS資料，他再到私家偵探社查詢，才獲悉偵探社只是以「人肉跟蹤」方式尋找其前妻行蹤，根本沒有GPS服務，他要求退款但不果，懷疑受騙，向海關舉報事件。海關經調查及部署後，昨日採取拘捕行動，以涉嫌違反《商品說明條例》將私家偵探社一名姓麥職員拘捕。



負責人稱簽約無提GPS追蹤



涉事摩斯私家偵探社一名姓洛負責人向記者稱，涉案被捕職員與男事主在傾談中提及可用GPS追蹤其前妻，但他並不知情；並謂男事主與偵探社所簽定的書面協議，並無提及用手機GPS追蹤前妻的安排。



私家偵探張大偉接受本報查詢時表示，以GPS跟蹤受查人士，若未經對方同意而在其手機開啟相關程式，即屬犯法。張又稱，若未經受查人同意，把GPS器材放在受查人身上或汽車上進行追蹤其去向，同屬違法，故任何GPS追蹤服務，不但難以執行，法律也不容許。他補充說，現時除了GPS追蹤外，亦可用WiFi科技進行追蹤，只要知道對方經常出沒的地方，私家偵探社在跟蹤目標同時，在其所在地附近設立提供免費WiFi服務，只要對方使用，便可輕易取得其手機上個人資料而展開追蹤。