﻿居港瑞漢直腸癌命危﻿﻿妻子眾籌200萬醫療費﻿

瑞士男與港妻及三名子女在港生活，一家樂也融融，孰料三月前他確診晚期直腸癌並蔓延至肝臟，不僅個人命危，大好家庭亦恐破碎。由於私家治療費用龐大，向公立醫院求醫或回瑞士醫治又要排期等候，妻子面對兩難困局，遂在網上發起眾籌二百萬元。有網民願意捐錢，亦有網民認為他最好回祖國求醫續命。



來自瑞士的Florian，現年三十四歲，其港人妻子表示，二人相識十二年，形容他是「非常好的丈夫、父親、兒子和朋友」，為人善良和樂於助人。二人與三名二至六歲的子女在港居住，丈夫在港工作，是家庭經濟支柱。



去年十二月Florian大便有血，就醫後病情無大起色，最後接受檢驗，證實直腸有四厘米大腫瘤，肝臟亦出現六個轉移陰影。私家醫生告訴他，要接受三次手術及為期半年的標靶治療和化療，初步計算醫院費約二百一十六萬港元。其妻表示，私家醫生把丈夫個案轉介到公立醫院，但至今尚未能見專科醫生，即使獲證實是緊急個案，也要等候至少四至六周才有機會做手術。



回瑞士治療排期需時



Florian曾考慮回國醫治，但瑞士不接受居於外國國民只回國就醫，Florian須辭去香港工作，再回國登記及居住，不僅文件處理需時，沒有收入，舉家會陷入經濟問題。



目前Florian仍可享受公司的一百二十天全薪病假，之後病假工資會分段降低；至於享有的公司醫療保險，只可負擔私家治療一至一成半費用。其體重已急減八公斤，醫生告之，若不獲治療，只餘半年性命。



Florian妻子以「不能再失去另一天或一個月」來形容丈夫的緊急狀況，因此丈夫明天將接受首次手術，她則在網上發起眾籌，懇請有心人能伸出援手，拯救丈夫生命。籌款目標金額是二百萬元，至昨午已籌得十五萬元。不過有網民留言質疑為何沒購買醫療保險？亦有人建議他安心輪候公營醫療，或盡快回瑞士就醫。



