  • 2019年6月4日 星期二
  • 27º
  • 96%
熱門： 失蹤醃蟹劉德華apm

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌56點

2019-06-04 列印
　　美國股市本周首個交易日下挫，杜指中段報二四七五八點，跌五十六點；納指則報七三五二點，跌一百點。滙控美國預託證券價格見六十三點八八港元，升零點五八港元；騰訊則見三百三十五點一六港元，升一點五六港元。紐約期金報每盎司一千三百二十五點九美元，升十四點八美元；紐約期油則報每桶五十三點五三美元，升零點○三美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd