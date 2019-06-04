修例不加入人權保障是保留彈性 ﻿李家超強調﻿﻿協議有法律效力﻿

立會保安事務委員會昨就《逃犯條例》修訂案進行第三輪特別會議。保安局局長李家超重申，不將人權保障寫進法律條文是要保留彈性。至於法庭按「表面證據」裁定是否引渡犯人，當中的標準是可在法官引導下，讓陪審團作出裁決，所謂「表面證據」其實並不表面。



李家超不斷被非建制派議員詢問為何不把「公開審訊」、「家屬探望」等人權保障標準直接寫進法例中；另「內地是否司法獨立？」更由不同議員重複提問八次。他重申政府決定將人權保障條文以個案形式寫在引渡協議中，是避免讓已與香港有司法互助協議的國家地區產生不必要的麻煩，令修訂案具更大彈性。他強調，不寫進法例不等於沒保障，個案的協議文本也具有法律效用。



至於內地司法獨立的問題，他直指議員問完又問；並謂，若有人永遠不相信的話，怎樣都不能被說服，特區政府已盡責任聆聽不同意見，並探討令大家安心的做法。



建制派的葛珮帆詢問條例中由法庭按「表面證據」決定引渡，用詞是否過於簡單？李回應說，「表面證據」的標準是可由法官引導下，讓陪審團作出裁決，當中包括證人口供文本等資料，可讓法庭接納罪行的存在，故實際上絕不表面。



就立會秘書處共收到議員就修訂案提出的二百八十五項修正，立會主席梁君彥表示正逐一處理，未知有多少項獲提出或合併。至於立會將在七月休會，是否需要加開會議？他表示，議程中還有許多其他法案，正考慮如何把每個法案做好。



中小型企業聯合會創會主席佘繼標等五人，昨到特首辦請願。佘表示支持當局修訂《逃犯條例》，但希望當局在條文加入有條件、有限度的追訴期。



此外，反對修訂的組織包括本港多所大專院校及中學師生，近日積極參與網上向美國尋求聲援的聯署行動。美國前總統奧巴馬年代設立「We The People」網站，如所提建議獲十萬人聯署，白宮即會就議題作出官方回應。本港反修訂人士要求美國表態，至昨晨聯署人數已逾十萬。



