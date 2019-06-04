政府修改《逃犯例》釋疑 ﻿港商賄內地官﻿﻿過追溯期不追究﻿

就政府條訂《移交逃犯》條例引起不少質疑，包括有港商擔心以往在內地做生意時曾賄賂官員，擔心修例後會被移交內地。根據政府資料解答，如有關罪行在內地已過了追溯期，不會再追溯。若當年行賄是因被勒索，而不是為謀取不正當利益，則不屬行賄罪。



對有港商當年在內地做生意時曾賄賂官員，擔心修例後會否被移交內地？政府資料顯示，如有關罪行在內地已過了追溯期，不會再追溯。若當年行賄是因被勒索，而不是為謀取不正當利益（即為了獲發應有牌照而被迫賄賂），不屬行賄罪。如有關港商現時仍往返內地，若內地要追究，可於港商在內地時處理，不必利用繁複的引渡程序。



被問及是否任何內地的地方機關都可提出移交請求或刑事法律協助請求？政府資料解答，內地而言，特區政府只處理由最高人民檢察院提出的移交請求；在刑事法律協助方面，包括刑事調查或充公刑事犯罪得益的要求，只會處理由最高人民檢察院或最高人民法院提出的請求，來自地方的要求，不會處理。



至於修例後港人身家會否隨時被沒收？政府資料解答，條例只針對嚴重罪犯，涉及的罪行可判處最高刑期七年或以上，而且資產亦必屬於犯罪得益，要啟動亦須符合雙重犯罪原則，即有關行為在香港亦屬刑事罪。港人及在港的外國人的權利和自由，包括財產，受《基本法》充份保障。



另外，有港人關注在內地與人有金錢糾紛，被內地法庭裁決要賠錢，如不理會，在港的資產會被充公或凍結嗎？政府資料解答，條例是針對嚴重罪犯，有關資產充公或凍結亦是針對他們的犯罪得益，要啟動亦須符合雙重犯罪原則，即在香港亦屬刑事罪，涉及的罪行可判處最高刑期七年或以上。如無依照內地法庭判決賠款，在香港屬民事糾紛，非刑事罪行。