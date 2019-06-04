  • 2019年6月4日 星期二
  • 27º
  • 96%
熱門： 失蹤醃蟹劉德華apm

日報新聞 > 港聞

「內地大學升學資助」接受港生申請

2019-06-04 列印
■「內地大學升學資助計劃」昨起接受本港學生申請。
Previous Next

　　教育局宣佈二○一九╱二○學年「內地大學升學資助計劃」由昨日起至九月二日接受合資格香港學生申請。資助計劃下的「經入息審查資助」的全額資助為一萬六千八百元，半額資助為八千四百元；「免入息審查資助」的金額為五千六百元。指定內地院校共有一百八十一所，參與「內地部份高校免試招收香港學生計劃」的一百一十二所院校，以及另外六十九所院校。計劃不設名額上限。

　　教育局發言人說，資助計劃預期可惠及到內地升學，有不同經濟需要的香港學生。在香港接受及完成高中教育的香港學生，包括修讀本地或非本地課程的學生、非華語學生、並符合其他資格，均可申請資助。教育局將於二○二○年第一季或之前通知個別申請人其申請結果。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd