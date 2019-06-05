﻿西貢港島東南區暴雨 多區驚現泥濘激流

西貢和港島東昨早滂沱大雨，將軍澳坑口山坡出現小瀑布，大量黃泥水湧上馬路，多部汽車被淹浸。日出康城對出海面被泥水染成黃色。柴灣環翠道與連成道交界及南區石澳道均出現「激流」，汽車如陸上行舟。天文台昨早一度發出黃色暴雨警告信號，並指昨早部份地區大雨，其他地區放晴，夏天常見，不算奇特。



近日天氣不穩定，昨早西貢和港島東及南區雨勢特大，其中港島東錄得最高每小時八十二毫米雨量，柴灣環翠道與連成道交界出現「激流」，有網民上載一段影片，可見環翠道水浸，路上一片泥濘，車輛涉水而過，他留言：「啱啱行過，激流出現，呢個位O依家落大雨必浸！環翠車場又變水塘。」



港島石澳道方面，有網民上載一段影片，從畫面所見整條石澳道被黃泥水淹浸，車輛要慢速行駛，如陸上行舟。其間有私家車疑死火，車輛被淹浸一半，亮起死火燈，等待救援。有網民指出，該路段大雨時不時水浸，呼籲司機大雨時切勿駛往該處。



將軍澳對出一片「黃海」



西貢區方面，將軍澳山坡受大雨沖刷，湧出黃泥水，日出康城對開海面被染成泥黃色。坑口道近銀線灣迴旋處往大清水方向亦有山泥湧落馬路，雨水從山沖下形成小瀑布。



西貢區區議員方國珊表示，暴雨期間，大量雨水沖刷山坡，形成泥漿，經山坑引水道流向坑口道、將軍澳東面水道及日出康城等地帶。她指引水道未能及時排走雨水，造成瀑布場面，她擔心日後會再次出現有關情況，影響海洋生態，期望當局改善排水設施。



另外，昨早西貢區及港島東區雨勢特大，新界屯門卻放晴，市民覺得奇怪。天文台科學主任吳彥琳解釋，雨雲形成位置是隨機性的，昨早各區降雨不平均的情況，不算十分罕見。他指，凌晨雷雨亦曾影響新界西北部，可見雨雲並非只影響西貢和港島東。



今有驟雨雷暴



天文台預測今日有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，早上驟雨較多，日間短暫時間有陽光。隨著南海北部的高空反氣旋逐漸增強，本周中後期華南沿岸天氣炎熱。而一股活躍的西南氣流會在下周為該區帶來不穩定的天氣。