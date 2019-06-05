  • 2019年6月5日 星期三
  • 32º
  • 71%
熱門： 逃犯條例HPV疫苗晾衫智障男童救生員

日報新聞 > 港聞

美股中段升397點

2019-06-05 列印
　　美國周二股市向好，杜指中段報二五二一七點，升三百九十七點；納指則報七四七○點，升一百三十七點。滙控美國預託證券價格見六十四點六五港元，升零點九五港元；騰訊則見三百三十點四八港元，升三點二八港元。紐約期金報每盎司一千三百二十七美元，跌零點九美元；紐約期油則報每桶五十三點四五美元，升零點二美元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd