六四三十周年晚會 支聯會：18萬人參加 警方：3.7萬人

六四事件三十周年，支聯會昨晚在維園舉行燭光晚會，大會公佈有十八萬人參加，警方估計在高峰期有三萬七千人集會。



維園足球場中央擺放了民主女神像和民主烈士紀念碑，台上設置大屏幕，兩旁掛着「平反六四，公義必勝」的黑色直幡。晚上八時，市民坐滿六個小型球場，稍遲進場市民要坐入草坪。各人手拿白爉燭，先由支聯會成員手持花牌向烈士紀念碑獻花和致悼詞，其後播放天安門母親代表張先玲的錄音講話。最後大會隨着集體高唱《為自由》之後結束。



內地人來港參加晚會



支聯會公佈有十八萬人參加；警方估計在高峰期有三萬七千人集會。集會結束後，部份人士遊行至西環中聯辦繼續示威。有參與晚會的市民指，每年六四都來，對中國政府不公開遇難人數，不承認責任，感到失望。



有首次參與晚會大學生指，不認同支聯會「建設民主中國」立場，但希望出席晚會，以示不忘六四，亦有大學生說擔心一旦逃犯條例的修訂通過後，難以再有類似悼念活動，特意前來支持。有來自廣東的內地民眾指，香港是最近可以公開悼念的地方，因此過來參與晚會。



特首林鄭月娥被問到會否支持平反六四時回應：「對很多人而言，今天是有回憶的日子，從特區政府來講，尊重市民言論集會自由，這也是《基本法》所保障，希望公眾集會安靜、有秩序地進行。」



在北京方面，天安門廣場昨天清晨如常舉行升旗儀式，大批民眾和遊客到場觀看，現場有公安、武警駐守，遊客進入前要經過安檢和出示證件，停泊在附近的公安及武警車輛明顯較平日多。當年死傷枕藉的木樨地地鐵站，出入口附近及站內收費閘口均有地鐵職員、保安、便衣警員及城管人員巡邏及看守。



