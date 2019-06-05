  • 2019年6月5日 星期三
  • 32º
  • 71%
熱門： 逃犯條例HPV疫苗晾衫智障男童救生員

日報新聞 > 港聞

訛稱與母同住 男子逃稅三年判社服令

2019-06-05 列印
　　現年四十二歲的男被告逃稅三年，並訛稱與母親同住以申請供養父母額外免稅額，五月十四日在西九龍裁判法院被裁定四項逃繳薪俸稅罪名成立，昨被判執行一百八十小時社會服務令。

　　案情指被告在2011/12、2012/13及2014/15課稅年度的報稅表內作出虛假的陳述，他訛稱其母親在該三個課稅年度與他連續全年同住。另外，被告向稅務局提交虛假的書面答覆，聲稱其母親由二○一二年一月開始與他在同一物業內居住。稅務局經調查後，發現被告在上述三個課稅年度並沒有與其母親連續全年同住，虛假申索的供養父母額外免稅額合共十一萬四千元，涉及稅款總額一萬三千六百零七元。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd