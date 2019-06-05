訛稱與母同住 男子逃稅三年判社服令

英女皇伊利沙伯二世日前在白金漢宮內，設宴款待到訪的美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭，特朗普祝酒及致辭時，讚揚美、英維持了七十年「珍貴的友誼」及分享「共同的價值觀」，又讚揚女皇是「偉大的女性」。女皇發言時表示，兩國正在慶祝「過去數十年為兩地人民帶來安全及繁榮」的聯盟關係；而首相文翠珊又為到訪的特朗普準備了別開生面的禮物。 特朗普致辭時說：「當我們尊崇我們共同的勝利和遺產時，我們也再一次肯定長久以來令我們團結、邁向未來的共同價值觀。那就是自由、主權、法治、以及全能的神賦予我們的崇高權利。」；而女皇發言時說，英國和美國建立了戰後的國際機制，讓世界各國共同努力，捍衛得來不易的和平，並保...

2019-06-05