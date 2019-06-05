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英華小學爆乙流 28童中招

2019-06-05 列印
　　根據衞生防護中心通報，深水埗英華小學爆發乙型流感，涉及就讀小二及小五級別的二十八名七至十一歲男學童。二十七人往私家醫生求醫，當中二人分別入住港怡及浸會醫院，經治療後已出院，所有患者情況穩定。

　　中心指，二十八名學童自上月十七日起先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛。四名學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應。中心人員已視察該校，並提供有關預防呼吸道感染的建議。該校正接受醫學監察。

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