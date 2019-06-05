﻿特首就《逃犯例》函美議員﻿ ﻿強調無損港法治營商環境﻿

美國八名跨黨派議員聯署要求港府撤回《逃犯條例》修訂案，並警告美國及其他國家駐港企業總部可能因修訂而遷離，特首林鄭月娥昨天稱已向對方發出長達八頁紙的回覆，信中強調修訂不會削弱本港法治，有關損害權利自由和影響商業利益的憂慮都沒有根據。



林鄭（見圖）說，信中詳細解釋修訂並無改變現行《逃犯條例》對人權的保障，強調香港有世界公認的司法獨立體制，法庭獨立審訊，不受外界干預，而為回應公眾的疑慮，政府亦就修訂加入多項人權保障內容。



對於外界擔心修例將會削弱法治，損害市民權利及自由，影響營商環境，林鄭月娥形容憂慮沒有事實根據，相反，修訂能令香港更能履行打擊跨境罪行的國際義務，讓香港成為更安全的地方。



另有擔心中央會指令特首移交涉及政治和外交罪行的港人，她表示作為特首，法律上賦予可拒絕移交該類犯人的權力。她說，如涉及政治外交因素的移交申請，她可拒絕啟動程序，就算法庭處理期間或之後發現有上述因素，她亦可最終拒絕移交。



她續說，修訂對香港未來的發展十分有利，幾位紀律部隊首長也出來呼籲，冀望社會支持，她看不到任何理由需要撤回修訂。



李家超：傳媒執行第四權



另一方面，立法會保安事務委員會繼續召開特別會議，討論修訂逃犯條例。公民黨譚文豪質疑傳媒及公眾能否監察內地法院會否作出公平審訊，李家超回應稱，全世界都有新聞工作者、有第四權，相信新聞工作者會履行專業。



他又說，本港移交逃犯給其他司法管轄區和接收的個案，最多涉及毒品案，其次是騙案和劫案。他說，移交犯人不應只交到司法排名相若或更高的地方，將罪犯移交往案發地方進行審訊，讓受害人家屬旁聽審訊，也是公義之一。



