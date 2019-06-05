  • 2019年6月5日 星期三
  • 32º
  • 71%
熱門： 逃犯條例HPV疫苗晾衫智障男童救生員

日報新聞 > 港聞

涉使用虛假授權書 騙1800萬按揭商人被控

2019-06-05 列印
　　廉政公署落案起訴一名商人，控告他涉嫌使用一份看來是由其母及弟弟簽署的虛假授權書副本，詐騙五間持牌放債人公司共逾一千八百萬元按揭貸款。

　　被告明日在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

　　六十一歲陳錦洪被控五項使用虛假文書的副本罪名，違反《刑事罪行條例》第74條。廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。

　　被告於案發時居於一個位於九龍塘的物業，而其母親及弟弟是該物業的聯權共有人。他向五間持牌放債人公司提交按揭貸款申請，並以該物業作為抵押。該五間持牌放債人公司接納被告的申請，並向他發放共逾一千八百萬元按揭貸款。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd