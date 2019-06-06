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﻿內地客 南下追究 非法進口疫苗 「環亞」兩董事被捕

2019-06-06 列印
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        「環亞體檢集團」被踢爆沒有獲得全球唯一供應子宮頸癌九價疫苗藥廠供貨，引起大批內地女客來港索償。本港海關採取行動，搜查「環亞體檢集團」兩個處所，調查之後，關員前晚拘捕一名六十一歲男子及一名四十四歲女子，並指該兩名董事人物涉嫌非法進口藥劑製品，案件仍調查中，被捕者現正保釋候查。該控罪一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁兩年。

　　跟進事件的民建聯議員葛珮帆批評，「環亞體檢集團」的營商手法不負責任，影響香港醫療服務聲譽。她透露，衞生署已收到逾四百宗關於疫苗的投訴，涉三十間機構，署方卻稱無法協助事主追討損失。
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