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【專家教路】日日為孩子功課、學業煩惱？ 7個有關學業的教養問題

2019-06-06 列印
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　　你是否每天都為孩子的功課問題而跟他們「開戰」？既希望孩子學業趕上進度，又害怕迫得太緊令他們壓力太大？以下7個問題，你有沒有遇過呢？聽聽專家怎樣拆解吧！http://bit.ly/2MsxZCA
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