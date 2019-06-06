﻿警方海關及衛生署介入調查 賠款逾千萬清盤結業 環亞體檢戶口被凍結

「環亞體檢集團」（以下簡稱環亞體檢）被指沒有獲藥廠供應子宮頸癌九價疫苗，卻向內地女顧客提供注射服務，海關昨天拘捕該集團一男一女董事。大批內地女顧客昨天到該集團辦事處追討損失，集團門口貼出告示，稱已向二千多人退款逾一千萬元。告示又透露，集團的帳戶兩周前被銀行凍結，負責人惹上官非，故宣佈清盤結業。



全球唯一生產子宮頸癌九價疫苗藥廠默沙東上月發出聲明，聲稱從未供應任何「HPV九價預防疫苗（GARDASIL®9 加衛苗®9）」予「環亞體檢集團」，惹來「環亞體檢」提供的疫苗從何來的質疑；大批內地女客聞訊往「環亞體檢」油麻地的辦事處，有人報警，警方、海關及衛生署介入調查。



內地客追討摸門釘



「環亞體檢」油麻地辦事處昨日貼出告示，聲稱集團帳戶兩周前被銀行凍結，負責人惹上官非，沒有選擇下，只可清盤結業，已依足法律規定遣散所有員工。



通告又指，集團過去數星期持續受到有關HPV九價疫苗的報道困擾，重申所提供的疫苗均以適當的方式運送及貯存，亦無收到任何顧客稱接種疫苗後感到不適的投訴，並已「負責任地」向逾二千名未使用或未完成注射疫苗的顧客作出退款，涉金額逾一千萬元。



多名來自內地客人昨日上門追討，卻摸門釘。來自深圳的王小姐稱代表另外十一個朋友前來維權，她說：「我們當中五人打了一針，其他人打了兩針，涉款一共七萬多元，目前仍未收到退款，現在關了門，我們追討無門，如果報警又要落口供，又要請假再來香港處理，很麻煩，希望香港政府能主動幫我們解決。」



另一名客人謝女士指，三月曾注射一針，其後中介人轉述環亞職員表示，承諾會在七月前為她安排第二針，惟今日卻得知環亞結業，斥責結業是有所預謀，要求港府協助苦主。



消委會接48宗投訴



消委會指共收到四十八宗涉及「環亞體檢」的投訴，大部份事主稱懷疑被接種假疫苗。據法例公司清盤，消費者取得賠償的權益是排在清盤公司的僱員、政府、銀行及其他有抵押債權人等之後。



跟進事件的立會議員葛珮帆要求藥廠公佈供應藥苗的診所名單供市民參考。立會議員蔣麗芸則認為，事件反映局方對醫療機構監管有漏洞，擔心未能杜絕類似機構結業後再重開，考慮要求政府修例，加強監管。