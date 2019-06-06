﻿酷熱長周末 端午料高溫達33°C

剛周日賽事，既有些久未再贏的馬匹經大幅減分後重開勝門，相關練馬師總算向馬主有交代。另外亦不乏體力充足之馬，乘對手跑殘而輕鬆報捷。 例如頭場「華麗再現」高峰時，曾在三班多次上名，經一季有多的低潮期評分減至可降到五班上陣，配合最近回勇，剛周日便以超班姿態贏得久違勝仗，即使加分後回升四班，負輕磅仍佔便宜，相信有望續添戰功。 另外同日爆大冷的「駿王」，自上年初打開勝門後，相隔一年多才再度建功，然而之前減分幅度不多，加上曾經傷患纏身，而且今仗是群駒並駕中贏馬，這類難靠之輩，下次則僅宜小敲而已。 剛周日還有新馬「經典之星」 在四班首戰即勝，另外在第四場贏馬的「紅運大師」也是在港出賽不多...

2019-06-06