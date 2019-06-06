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﻿酷熱長周末 端午料高溫達33°C

2019-06-06 列印
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　　明天是端午節，連周六日有三天假期，準備戶外活動的市民留意，天文台預測端午節當天炎熱，氣溫或高達攝氏三十三度，可能是今年以來最炎熱一天。

　　昨日天氣熱爆，天文台發出今年以來第二個酷熱天氣警告，最高溫度為三十二點六度，為今年以來錄得最高溫度。天文台預測今天依然酷熱，氣溫介乎二十七至三十三度，估計明日端午節更會升至二十八至三十三度。

　　高溫過後，天文台估計下周一起連續五天將下雨。下周一（十日）至下周二（十三日）大致多雲，有驟雨及雷暴，氣溫二十七度至三十度。下周三（十二日）至下周五（十四日）多雲，有驟雨及狂風雷暴，氣溫二十六度至二十九度。
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