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﻿美股中段升124點

2019-06-06 列印
  美國聯儲局主席鮑威爾前晚暗示對減息持開放態度，應對貿易戰及經濟放緩。ADP私人職位增長遠遜市場預期，印證就業市場放緩，減息機會進一步增加，帶動美國周三股市向好，杜指中段報二五四五六點，升一百二十四點；納指則報七五四六點，升十八點。

　　滙控美國預託證券價格見六十四點三四港元，升零點六九港元；騰訊則見三百二十七點九港元，跌三點一港元。

　　紐約期金報每盎司一千三百二十六點三美元，升二點九美元；紐約期油則報每桶五十一點○六美元，跌二點四五美元。
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