﻿議員圖阻李家超離開﻿ ﻿范國威傷手 立會職員送院﻿

修訂《逃犯條例》爭拗鬧出首宗「流血事件」。立法會保安事務委員會昨開會後，多名非建制派議員企圖阻止保安局局長李家超離場，混亂之中，范國威右手手指受傷流血，他斥李家超未能釋除議員的憂慮。事件中一名立會秘書處職員亦報稱受傷。



保安委員會昨舉行最後一輪特別會議，討論《逃犯條例》修訂，多名議員就內地司法制度問題提質疑。保安局局長李家超回應稱，議員有自己的政治立場，他不會與議員爭辯，強調修例並非針對某一司法管轄區，即使有議員懷疑內地司法體制，但世界經濟論壇的全球司法獨立排名，中國在一百四十個國家中排四十五，比許多歐洲國家更高。



非建制派議員對其答覆不滿意，當他想步出會議廳時，毛孟靜、范國威、區諾軒等人持標語及高叫「李家超下台」，並阻止他離開。這批議員與保安員推撞，維持約十分鐘，場面混亂。及後李家超走樓梯由二樓到一樓的官員休息室，下午再出席立法會大會的口頭質詢環節。



梁君彥：研究是否報警



混亂中，范國威右手食指及中指受傷流血，他上月十一日曾因阻止修訂案委員會選主席而跌傷頭部，須留院醫治。他包紮後表示，不滿李家超在多輪特別會議中不斷重複答案，如同「人肉錄音機」，未能釋除議員和公眾的不敢觸及內地法治的問題。立會主席梁君彥表示，事件中亦導致一名秘書處職員受傷，秘書處正研究該職員的傷勢，並會根據過往做法就事件作調查，研究是否報警。



另外，律師會昨就修訂案發表立場書，認為修訂影響深遠，政府應詳細檢視法例條文對犯人的人權保障是否足夠，且要進行廣泛諮詢，促請當局將修訂擱置。



香港教育專業人員協會調查顯示，三百六十八名受訪教師中，逾八成擔心修訂威脅人生自由，要求當局撤回。



教協稱，調查顯示教育界反對聲音十分強烈。會長馮偉華指出，不少教師要帶學生到內地交流，他們擔心修例後會出現自我約束，很多話不敢說。



