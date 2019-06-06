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林鄭晤多國駐港領事　美總領：有用的簡介會

2019-06-06 列印
　　特首林鄭月娥昨約見多國駐港領事、領館代表，解說修訂《逃犯條例》。會後美國駐港總領事唐偉康形容是一場「有用的簡介會」。

　　會晤在政府總部進行，出席的外國駐港領事包括德國總領事林文禮、美國總領唐偉康、歐盟駐港澳辦公室主任卡諾等。

　　特區律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超陪同林鄭向他們解說修例，會面長兩小時，期間法國、德國、加拿大、瑞士、澳洲、丹麥及新加坡等商會代表亦到場加入。

　　會後唐偉康形容是一場︰「有用的簡介（useful briefing）」。

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