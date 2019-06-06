政府為《逃犯例》釋疑 絕不涉及言論出版 ﻿討論敏感議題﻿﻿不會移交內地﻿

就政府修訂《移交逃犯》引起不少質疑，例如有教師在內地交流時曾探討某些敏感議題，會不被引渡回內地？根據政府資料解答是不會的。



對有教師關注在內地交流曾探討某些敏感議題，會不被引渡回內地？政府資料解答不會。



逃犯移交絕對不涉及言論、出版、學術、新聞，這些行為的自由和權利，受到《基本法》和香港法律充份保障。



條例是針對嚴重罪犯，非一般市民，所有可移交行為必須在兩地都屬刑事罪行，在香港，言論、出版、學術、新聞的行為不構成任何刑事罪行。



有人問會否因製作有關六四議題紀錄片而被移交？政府資料指出，是不會的。條例是針對嚴重罪犯，非一般市民，所有移交要符合兩地雙重犯罪原則，即在香港亦屬刑事罪行。創作自由不會受影響。



有人問曾發表批評內地領導人的文章會被移交嗎？根據政府資料，是不會的。逃犯移交絕對不涉及言論、出版、學術、新聞，這些行為的自由和權利，受到《基本法》和香港法律充份保障。條例是針對嚴重罪犯，非一般市民，所有可移交行為必須在兩地都屬刑事罪行，在香港，言論、出版、學術、新聞的行為不構成任何刑事罪行。



有建築測量界經常在內地參與工程項目，若不幸發生工業意外、或工程倒塌，相關人士會否被引渡？政府資料回應，任何可移交罪行必須符合「雙重犯罪」的原則，即有關行為在香港屬刑事罪，以及可判處最高刑期七年或以上的嚴重罪行。在香港，要構成刑事罪行，必須要有犯罪意圖。



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