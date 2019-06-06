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﻿香園圍口岸﻿﻿港車獲發二千配額﻿

2019-06-06 列印
■廣東省公安廳本月十二日起，接受粵港跨境私家車行走香園圍口岸的配額申請。
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　　運輸署宣佈，廣東省公安廳本月十二日起，接受粵港跨境私家車行走香園圍口岸的配額申請。粵港政府已同意在口岸開通前，發放二千個香港配額及二百個內地配額，之後會視乎申請情況，考慮進一步增加配額數目，以滿足需求。

　　待取得廣東省公安廳簽發使用香園圍口岸的「粵港澳機動車輛往來及駕駛員駕車批准通知書」後，申請人須到運輸署過境服務分組申領「封閉道路通行許可證」。申請人必須在內地及香港辦妥有關手續，待口岸正式開通後才可駕車過境。

　　有關配額的申請和管理，將按照廣東省公安廳於四月十五日開始實施的粵港跨境私家車配額管理新措施處理。新措拖是擴大跨境私家車的申請範圍及放寬申請條件，其中一項最主要措拖是取消投資額門檻，商戶只須每年度在廣東省納稅額達十五萬元人民幣以上便可申辦一個配額。

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