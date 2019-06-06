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將院男童拇指手術失誤須補救

2019-06-06 列印
　　將軍澳醫院公佈，一名七歲男童意外令右手拇指受傷，於上月三十一日晚到該院急症室求診。經X光檢查顯示，男童右手掌指關節脫位，進行閉合復位法治療，惟不成功。男童同晚被送往兒童及青少年科病房跟進治理。經骨科醫生診視後，於本月一日上午為男童進行輔以鋼絲固定的閉合復位手術。

　　術後男童被送往復甦室，期間醫生發現鋼絲固定程序誤於男童右手拇指間關節進行，而非掌指關節患處。醫生隨即向男童母親取得同意，即時再進行修正手術。

　　其後的X光及電腦掃描檢查顯示，男童右手拇指掌指關節之治療效果未如理想，雖然患處對日後關節的活動能力沒有長遠影響，院方建議為男童再安排一次手術修正情況。將軍澳醫院表示，非常關注是次事件，已跟男童家屬會面詳細交代事件，並就治療患處位置出現誤差誠表歉意，醫院已盡力為病人提供跟進。

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