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行人路草叢現大蟒蛇

2019-06-06 列印
■女蛇王到場後，將蟒蛇手到擒來。
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　　沙田發現蛇蹤，一條約兩米長的蟒蛇，昨凌晨零時許，在沙田源禾路好運中心對開行人路草叢蠕動，途人發現大驚報警。警員到場即封鎖現場，並召來一名姓洪女「蛇王」捉蛇。女蛇王到場後將蟒蛇手到擒來，然後放入一個布袋內帶走。

　　女蛇王稱，該蟒蛇屬緬甸蟒，雌性，由於牠屬受保護動物，稍後轉交漁護署處理。

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