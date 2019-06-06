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續任市建局總監 韋志成再做三年

2019-06-06 列印
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　　行政長官再度委任韋志成為市建局行政總監，任期三年，本月十五日起生效。韋志成對於獲政府再度委任，感到榮幸說：「我衷心感謝市建局董事會及整個團隊，過去在推進市區更新工作的支持和努力。我期待與市建局董事會、全體員工和社會各持份者繼續衷誠合作，實現可持續發展的市區更新。」

　　發展局局長黃偉綸表示，韋志成具有卓越的領導才能及豐富的專業知識和經驗。他帶領市建局的管理團隊，推動大型市區重建計劃，並展開多項策略性研究，為市區更新的持續推展，探究新路向和發展模式。我們期待與他繼續緊密合作，進一步推動市區更新工作。

　　韋志成是專業工程師，二○一六年獲行政長官委任為市建局行政總監。

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