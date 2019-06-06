郭秀雲子認無牌駕駛 保釋候判

知名演員錢小豪和郭秀雲的兒子龐景峰（圖），於本年四月五日凌晨，在灣仔駕駛一輛私家車時遭警方截查，被揭發只持有已過期九年的學習駕駛執照，被控一項無牌駕駛及一項沒有第三者保險而使用車輛罪。龐景峰昨日在東區裁判法院承認控罪，案件押後至六月二十六日判刑，以待索取背景報告和社會服務報告，他獲准保釋候判。



案情指二十八歲的龐景峰，於今年四月五日凌晨三時，在灣仔鴻興道西行近馬師道交界在道路上駕駛一輛私家車時，遭警方截查。他雖通過酒精呼氣測試，卻未能提供有效的駕駛執照。後經警員檢查，發現龐所持有的香港駕駛執照已於二○一○年到期。龐求情時透露，擁有美國車牌，但沒有香港駕駛執照。較早前做轉牌手續時，因自己自十三歲後改名，考取香港駕照時他登記的名字資料並不正確，又因沒有攜帶改名證，故他通過筆試和路試，但仍不獲發駕駛執照。







