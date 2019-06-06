﻿紓緩家長心靈痛楚﻿ ﻿醫護圓重病童心願﻿

兒童病房內，患重症的孩子生命在倒數。屯門醫院兒童及青少年科顧問醫生李澤荷從醫逾二十年，曾幾何時，她無法直視那些藥石無靈的病童，更怕看到家長通紅的雙眼，只能低頭垂淚。人總有一死，她慢慢學懂不再抱疚，決心為兒童提供紓緩治療，陪伴家屬走過孩子最後的人生路程，不留遺憾。如今李澤荷還為疼愛的病童痛心淚下，她已明白，縱然救不活孩子，減輕父母的心理痛楚亦是一種醫治。



自九六年加入屯門醫院，李澤荷已決心成為兒童血液及腫瘤科醫生。兒童患癌的治瘉率高達八成，不少人長大再找醫護見證人生大事，曾有人特意回到醫院拍畢業照，亦有人邀李澤荷出席婚禮。



初出茅廬的李澤荷很怕面對生命正在倒數的病患，亦怯於跟白頭人送黑頭人的家屬對視：「當時認為自己無能為力，作為醫生會很傷心，而且年資尚淺時，實在不懂得處理那些令人悲傷的場面，心理負擔很重。」兒科為臨終病童設置了一間單人房，昔日的「醫生仔」盡可能避往該處，怕家屬有事找上她商談。



李澤荷猶記得她遇到的首個末期癌症個案，孩子只有十歲，為家中獨女，其腦幹發現腫瘤，不能動手術，惟其他治療的效果不理想，該病童確診患病到生命將要終結，只是兩三個月時間的事，父母難以接受，下跪詢問醫生團隊會否有其他方式施救。



年輕生命不日消逝，衍生紓緩治療的服務需求。李澤荷深明，人既有一死，孩童亦不例外，讓她慢慢有了「轉型」的想法，「若有人家長減輕傷痛及負擔，跟治好病童一樣有意義。」屯門醫院自九九年起，夥拍兒童癌症基金推展兒童紓緩治療，一二年嘗試將服務擴至基因病、代謝病及罕見病等非癌症病童及其家屬，跨界別的兒童紓緩治療團隊亦在四年前開始建立起來。



屯院九九年起推出紓緩治療



兒童紓緩治療服務在香港的發展尚於起步階段，李澤荷說，「紓緩」並非等同善終或寧養服務，而是由診斷當刻開始，貫穿病童的生死階段及死後之事。其後她赴英進修兒童紓緩治療，學習努力正視病童及家屬的痛楚，盼望進行治療的同時，雙線並行減緩孩童的痛症及不適，且有技巧地談及死亡。



李澤荷曾有位十七歲患第四期癌症的女病人，家人理解孩子將要離世，卻不希望提到「死亡」，於是她婉轉地跟患者討論心願清單。聰明的少女很快察覺到將不久人世，當刻難以接受，拒絕再跟李澤荷談下去，沉思兩日後，女孩終於說出願望，她盼望回家一趟，跟最要好的朋友親戚見面；亦提出喪禮的形式要求，當日想穿甚麼衣服，用甚麼化妝品，「最後護士自費買了一套化妝品給她。」



李澤荷相信，若重病患者臨終前得以逐一達成心願，對其家庭意義非凡。死亡難免帶來傷痛，她嘗試跟家屬同行，盼讓心碎的父母稍感安慰。



末期癌症病童的情況往往會急轉直下，非癌童的病況卻是反覆不斷，後者一年隨時出入深切治療部幾十次，無數次注射針藥或插喉。李澤荷跟這批家屬相處多年，建立友好關係，讓家長明白進行紓緩治療、制定預設治療計劃，放棄進行上述醫療程序，不代表醫護放棄孩子，實際可減輕子女的痛楚，同時，醫護團隊支援患者重返家園和學校繼續生活，由護士上門提供護理教學，讓家長有信心把孩子接回家，毋須長期住院。



