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環團「世界環境日」請願 促早日通過垃圾徵費

2019-06-06 列印
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　　有環保團體憂垃圾徵費未能於立法會七月休會前獲得通過，帶動源頭減廢的垃圾徵費遙遙無期。有組織昨日趁「世界環境日」，到添馬公園請願，帶同由小孩繪畫「對地球未來想法」的畫作，送贈立法會議員冀盡快審議草案及通過垃圾徵費。

　　環保團體昨日於添馬公園草地手持小孩畫作，以及「連累下一代承受、垃圾徵費不容再拖」、「還小孩美好家園」等標語牌，最後並將畫作交予梁繼昌、何君堯、郭榮鏗立法會議員，祈為垃圾徵費草案審議過程打打氣，於暑假休會前議會能通過草案，讓小孩未來擁有一美好家園。

　　綠領行動高級公共事務主任王珮芝表示，環保團體爭取垃圾徵費已十四年，在進入立法程序後，發現在草案辯論階段，已帶動社會討論及關注減廢，如擴大和改善塑膠回收、減少產品包裝、裸買等，的確起了「火車頭」作用。

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