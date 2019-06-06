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老鼠「入屋」嚴重 法寶盡出仍未根治

2019-06-06 列印
　　本港鼠患問題嚴重，近日出現多宗人類感染大鼠戊型肝炎個案。民建聯公佈「鼠患與衞生黑點巡查」結果。調查顯示黑點的數目有下降趨勢，但社區的衞生情況仍然惡劣，並滋生嚴重的鼠患問題。經常收到居民有關鼠患滋擾的投訴，包括老鼠「入屋」個案，有居民甚至表示出盡老鼠藥、老鼠籠、老鼠膠、防老鼠板等法寶，依然無法根治鼠患。

　　民建聯認為鼠患問題已為公共衞生敲起警號，當局極須即時採取行動。民建聯提出即時撥出四億元「治理蟲鼠專用撥款」，讓各部門有額外資源用於防治蟲鼠及消除社區衞生隱患相關工作。

　　此外，民建聯又建議，撥款為「三無大廈」基層住戶提供公用地方清潔服務；制訂全城清潔行動綱領，當中引入多元治鼠策略並訂明成效指標等建議。

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