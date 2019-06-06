﻿收地發展泊位驟減﻿ ﻿旅巴被迫周街擺﻿

據最新一期《東周刊》報道，近年本港旅遊巴數量持續增加至七千一百多部，不過旅遊巴泊位數量卻隨着大量短期租約停車場相繼被收回發展後，由五千多個暴跌至四千七百個，變相欠逾二千四百個泊位。運輸及房屋局局長陳帆近日強調，已設法增設旅遊巴停車場及路旁泊位，但實際上過去一年整體增幅不足二百個。



「觀塘海濱長廊一帶經常有團體舉辦康樂活動，該處不少食肆及商店又常接待旅行團，所以有大量旅遊巴出入，但觀塘海濱長廊一帶之前都無旅遊巴泊位，業界投訴多了，政府近年才劃了一個咪錶位，完全解決不到問題。」旅遊巴司機董伯說。他續指稱，觀塘及九龍灣等多區的旅遊巴泊位長期嚴重不足，即使九龍灣運動場外啟樂街有二十個泊位，亦長期爆滿，司機收工時都要鬥快搶位，否則就要違規泊街邊。



有業界人士表示，行內旅遊巴多數是車跟人走，由旅遊巴司機自己看管車輛，但不少地區都是「車多過位」，司機爭不到位又找不到其他泊位，索性違泊在居所附近街邊，博警察不會抄牌。



法例規定旅遊巴只能泊在旅遊巴泊位，不能佔用私家車或貨車泊位。翻查運輸署數字，在一五年，全港仍有五千三百六十多個旅遊巴泊位，但到一八年，泊位驟跌至只有四千七百個。



據悉，主要原因是近年多個可以泊旅遊巴的短期租約停車場的土地，相繼需被收回發展，當中包括啟德一帶數個大型停車場，令九龍東以至全港的旅遊巴停車場買少見少。



本年度僅增137泊位



運房局局長陳帆早前在立法會回應本港整體泊位不足問題時，強調政府已着力增設停車場、路旁泊位，以及夜間路旁泊位，供旅遊巴使用。夜間路旁泊位方面，運輸署主要是將日間供上落貨的地點，劃為夜間旅遊巴泊位，但由一六年至今年四月，只新增十八個相關泊位。至於停車場及路旁泊位，由去年二月到今年二月，亦只增加一百八十多個。運輸署在本年度亦計劃在尖沙咀及灣仔等多個地區，增加一百三十七個旅遊巴泊位。



據《東周刊》報道，公共巴士同業聯會副主席鄧子強說：「政府收地令大量旅遊巴泊位消失，但新增速度卻追不上減少的數量，全港目前有超過七千架旅遊巴，政府加得一百幾十個，還欠超過二千幾個位，根本是杯水車薪。」



運輸署回覆《東周刊》查詢稱，去年新增的一百八十多個泊位，有四十一個屬街頭泊位，大部份位於尖沙咀海泓道高鐵站附近。



