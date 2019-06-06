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﻿康署增聘80救生員﻿﻿紓人手荒﻿

2019-06-06 列印
　　公眾游泳池場館及泳灘不時因救生員人手不足而要局部或全部關閉，有立法會議員詢問政府應對及解決措施。民政事務局局長劉江華回覆指，康文署已開設八十個公務員救生員職位，部份已上班。另外，署方將招聘四十名非公務員合約救生員職位，以紓緩突發性人手短缺的情況。

　　康文署獲額外資源開設八十個公務員救生員職位，以取代八十個季節性救生員崗位。這一輪招聘工作除招聘所有八十個新增職位的人手外，亦同時招聘了人手以填補三十個預計於本年度因自然流失而出現的公務員救生員職位空缺。聘用人員已於四月陸續上任、接受培訓及執勤。

　　另外，康文署目標於本年度招聘四十名非公務員合約全年全職救生員，成立一支以區域為基礎的「特別支援隊」，以紓緩泳池及泳灘突發性人手短缺的情況，減輕執勤救生員的工作壓力。截至四月一日，共有二十七名救生員獲聘，有關的招聘工作會繼續進行。

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