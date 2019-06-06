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「未乳綢繆」資助乳癌高危者檢查

2019-06-06 列印
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　　香港遺傳性乳癌家族資料庫推出「未乳綢繆」高危乳腺普查計劃，全面資助二百名符合資格的高危人士作全面乳房檢查，包括乳房超聲波、乳房磁力共振掃描（MRI），以及準確度較高的三維立體乳房X光造影檢查。

　　香港遺傳性乳癌家族資料庫主席鄺靄慧教授引述國際指引指，具有BRCA或其他高危基因突變的人士，應從二十五歲開始每年進行一次全面的乳房檢查。

　　計劃受惠人士亦包含乳癌康復者或帶有相關基因突變而沒有乳癌的高危人士，並以中至低收入戶，家庭收入少於七萬為優先對象。計劃需經由醫生轉介，以及接受入息審查。

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