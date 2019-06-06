﻿尤曾家麗倡仿效瑞士﻿﻿建立資助應用型大學﻿

教育局早前公佈職專教育諮詢文件，其中設立「技術學士學位」及「理工學位」的建議，最受外界注目，但香港職業訓練局執行幹事尤曾家麗日前接受《星島日報》專訪時坦言，建議未能根治職專教育比傳統學士次一等的感覺。她認為香港應參考瑞士，探討提供資助「應用學士學位」的可行性，甚至是建立資助應用型大學。



每年培訓約二十五萬名學生的職訓局，可說是本港職專教育的龍頭，最近政府推廣職業專才教育專責小組發表諮詢文件，建議檢討職專教育的定位，擔任職訓局執行幹事超過五年的尤曾家麗，對此非常關注。她雖認同文件方向，但執行細節上，卻不認同設立「技術學士學位」及「理工學位」的建議，「十年前我可能會認同，但國際社會已經行前一步，設立『專業及應用型學士學位』（簡稱『應用學士學位』），我們要追上去。」



應用學士學位與文件提及的技術學士學位及理工學位之間的分別，尤曾家麗認為包括兩個元素。首先，應用學士學位的課程亦以「動手」為主，增加學生體驗式學習的機會。就此，香港專業教育學院（IVE）摩理臣山分校正設立科創中心，中心雖然最快今年底才落成，但學校已開始與業界合作，推動創新及科技應用，包括與美國學者合作，利用大數據科技，在長者院舍試行應用，改善長者健康情況，以及與科技公司合作，開發太極相關的虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）軟件等，「企業有甚麼技術問題，都可以帶來院校，一齊研究解決方案。」



資源需重新分配



此外，應用學士學位講求實戰經驗，要求學生取得一定企業實習時數。職訓局目前要求高級文憑學生須有不少於九十小時的企業實習時數，香港高等教育科技學院（THEi）課程更把要求增至不少於四百小時，但她指出，英國在這方面更進一步，早前更宣佈加強推廣職專教育及學徒計劃，並期望全國學徒在二○二○年達三百萬人。



尤曾家麗指出，除了英國近年積極推廣職專教育，瑞士、德國等國家已設立應用學士學位多年，其課程設計着重「創新」與「社會及道德」，更能迎合目前的社會需要。然而，本港礙於資歷架構要求，學士學位的課程要求偏向學術性，她認為未來本港的應用學士學位，其課程設計應參考瑞士、德國的做法。



雖然THEi推出的課程為資歷架構第五級，即屬於學士課程，但尤曾家麗表示，THEi自負盈虧運作方式，難以應付香港整體對職業專才的需求。她舉例指出，在人口老化的情況下，眼部護理專才的需求將會大增，「但要完成設備投資、找好的師資及招生，單靠學院自己的財力很難做到。」



由於資金不足，院校只能取捨，或被動等待政府的資源，「例如政府最近有特別的資助給園藝課程，院校就易做很多，但這種特別資助的做法，似乎不夠長遠。」尤曾家麗建議，政府應研究提供資助應用學士學位的可行性，甚至是建立資助應用型大學。她以瑞士為例，當地人口約八百萬人，與香港相若，卻有八所應用型大學，其中七所更是公立大學，「這個想法牽涉資源重新分配，我曾經是政府體系出身，當然明白會有很大爭議。」



近年港鐵、中電及機管局等的機構，相繼開辦學院培訓專才。尤曾家麗認為，這種情況既是專才缺乏的表徵，更代表職專教育在企業層面上，已有一定認受性，「事實上很多企業每年都來VTC請人，我們畢業生的薪酬亦跟大學生差不多。」她認為職專教育認受性不足，問題出於家長、校長及老師的認知，而文件提出設立技術學士學位及理工學位，她擔心會令人誤以為傳統及職專教育是兩條路，「感覺職專教育比學士次一等，但我們見到國際的趨勢是，兩者是趨向匯合，不是分道揚鑣。」「香港要跟國際接軌，就要留意外國高等教育政策的變化，不是說我們要抄足，但要捨短取長，盡快追上去。」尤曾家麗認為，教育政策應更前瞻，協助年輕人找到理想，充份運用其個人天賦，「否則只會製造失業的大學生，以及憤憤不平的年輕人，令社會不穩定。」



