﻿登峰「大塞車」珠峰淪陷﻿ ﻿半價吸客新手風險激增﻿

世界最高峰珠穆朗瑪峰每年吸引全球挑戰，但今年一張「珠峰大塞車」相片，過百登山者在海拔逾八千呎的「死亡區域」排隊上山一幕，敲響極地挑戰安全的警號。有成功登頂的港人不諱言，有不良攀山公司近年以半價吸客，結果登山過程出現氧氣樽不足、雪巴人缺乏經驗等問題。此外，近年新手挑戰者激增，有攀山專家更在大本營遇過獲公司獎勵到珠峰攻頂的大企業高層，亦有富豪聘請八名雪巴人嚮導「抬上山」刷紀錄，若這批新手登峰耽誤太久，緊隨其後的登山者隨時送命。



每年五月是攀登珠穆朗瑪峰最佳季節，由尼泊爾出發的南線最受歡迎。極地攀登風險高人所皆知，但今年至今已有十九人於喜馬拉雅山罹難，數字比當地一四年雪崩、一五年地震更多，掀全球關注。上月二十二日，有攝影師拍得「珠峰大塞車」相片，逾百人在海拔逾八千呎、空氣稀薄的「死亡地帶」排成一條登頂人龍，令不少人將事件歸咎於攀山者太多。不過，綜合統計網站「喜馬拉雅山資料庫」及尼泊爾政府的數字，近三年登山人數增幅不算明顯。



「今次是天氣差，令平價登山公司『現晒形』。」三度攀上珠峰的登山領隊曾志成，今年亦有在大本營協助本港登山客，以他所見，今年登山客比去年多約三十人，即使加上雪巴人，山上人數亦只有八百人左右，與去年分別不大，但天氣不穩打亂不少人部署，「去年天氣好的時間超過一星期，大家不用爭，但今年只有兩三日，結果很多登山公司在同一日帶人攻頂。」



氧氣樽嚴重不足



近年不少人眼見登珠峰有需求，紛紛踩入市場，惟曾志成指出，有不良業界以折合約二十三萬元（港元，下同）的低價接生意，比市場平均價約四十萬元。他指出，單是給予尼泊爾政府的登山註冊費，已近九萬元，加上聘請雪巴人、購買氧氣樽及為期多月的住宿，成本不菲。他相信，如要在低價下賺錢，只有削減開支，「要將物資預到最盡，如我們帶七支氧氣樽，他們只帶三支；有經驗的雪巴人個個爭住搶，他們就平價請經驗較少的。」



曾志成坦言，登山公司在攻頂前夕，已預料到今年會有擠塞問題，有物資不足的公司於晚上八時出發，預計步行十二小時登頂，「因氧氣不夠，不敢開到盡，變相要慢慢行上去。」他負責的隊伍則於十一時半出發，多帶一支氧氣樽，將氧氣「開盡」，令山客以較快步速上山，減少暴露於「死亡地帶」的時間，結果兩隊在差不多時間攻頂。



事實上，近年已有傳媒在尼泊爾首都加德滿都，發現登山器材黑市，有登山者抱怨氧氣樽洩漏，甚至爆炸。有行山公司為求收客，更不用對方提供能力證明，甚至疏於訓練客戶極地攀登技巧。曾志成不諱言，有公司今年接下七十宗生意，令他擔心行山客安全，「帶一百個人上大帽山都不容易，何況是珠峰？一個客人要配搭一名雪巴人，即是過百人，所有人一定要跟大隊走，不會有要求額外休息的空間。」



攀山專家吳俊霆前年登上珠峰時亦曾「塞車」，「我在登山期間不斷想辦法超前，盡量不要被人頂住，否則單程路上對方『唔上唔落』我會很危險，但最終去程沒塞，回程下山也塞死。」 吳俊霆慨歎，曾有無運動習慣的富豪，聘請八名雪巴人嚮導，旨在請人「抬上山」，他又眼見有挑戰者在距離山頂不足數十米的位置滯留，最終靠嚮導拖上山頂。他質疑，這批登山者全程依賴嚮導，不止體能不足，亦不懂得使用冰爪、冰鎬、繩索等工具，更缺乏雪峰求生能力。



