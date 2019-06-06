﻿中英劇團黑盒演繹﻿ ﻿城中人「變態」求存﻿

香港社會進步，我們同時亦面對林林總總的問題：人口老化、貧富懸殊、樓價飛升……中英劇團編作的黑盒劇場《完全變態》，揀選五大議題，以一幕幕怪誕的故事，呈現社會一個個荒唐的現況。有人拒絕生育，有人離開原生地，亦有人順應洪流適應轉變，劇團稱之為「變態」，意即人類通過不斷演變，務求適者生存。



一個被社會淘汰的人獨處於漆黑山洞中，飢寒交逼，他無奈將身上僅有的護照、金錢、《聖經》，全部倒進快將熄滅的火堆，唯獨剩下一幅照片。「劏房喺邊度？鮮花喺邊度？譚仔喺邊度？」他失落地唱着，突然一群不明生物出現，送上新鮮「美食」讓他果腹，又教他融入新生活。不過，原來這些新鄰居竟是人類厭惡的曱甴！經過連番掙扎，為了生存，他最後將自己變成一隻曱甴。



《完全變態》由中英劇團助理藝術總監盧智燊擔任導演，帶領一眾八九十後演員編作。新作由生活出發，探討五大議題，包括生育及人口老化、科技與互聯網帶來的影響、因生活環境導致犯罪情況、被社會或生活環境淘汰的新移民，以及人類的未來。「曱甴山洞」是《完全變態》其中一幕，用怪誕故事與撞擊的音樂劇手法，表達「新移民」的心路歷程。盧智燊反問：「當為咗生存轉變，成為咗原本厭惡嘅人，嗰個仲係自己咩？」



觀眾對「變態」可能立即想起不正常、色情等負面事情，不過劇團對「變態」的看法由生物成長及蛻變開始，就如昆蟲從卵孵化，至幼蟲成蛹，最後破蛹而出。盧智燊解說：「其實人類，以至整個世界都一直蛻變、進化。我們無咗尾巴，得返尾龍骨。再宏觀一啲，社會、科技、政制都進化緊，人類嘅思想、意識形態亦不斷演變。」



讓觀眾思考進化還是退步



「劇作要探討嘅話題，當所有事都睇落進化緊，我哋係唔係真係進步緊？如果進化係一個假象，暗藏退化，我們應唔應該跟從呢個世界『前行』，先可以繼續生活呢？」他舉例，互聯網使人溝通更方便，卻縮減了私人時間和個人空間，連情侶關係亦充斥着不信任。當初有誓神劈願不用社交應用程式的朋友，亦敵不過洪流衝擊，「有一日佢WhatsApp我啦！無辦法，因為無人搵佢做嘢！」



由形態演變的過程，引申到世界愈來愈變態的角度，促成《完全變態》的誕生。「我唔敢講呢套劇係一個警醒或警號，我們為觀眾帶出一個問題，如果接收到嘅話，你諗一諗，就足夠喇！」盧智燊笑說，在創作期間，他亦正尋找自己的回應，許多事情都未有答案，希望與觀眾一起深思，而非無視眼前的問題。



