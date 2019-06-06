﻿緊縮預算人手未聘足﻿ ﻿澳門賭場保安有漏洞﻿

澳門金光大道近年治安不靖，最新一期《東周刊》報道，雖然警方派員加強巡邏及進行實境模擬搶劫演習，提升警員及賭場的應變能力，但日前有匪徒仍成功在賭場內劫走逾三百萬元籌碼，事件暴露了賭場的保安不足。有保安公司負責人指出，澳門賭場現時存在縮減預算及人手不足等保安漏洞。有立法會議員促請各大博企設法改善保安情況，防止同類案件再次發生。



被搶籌碼的賭場位於路氹金光大道，上月二十四日凌晨五時許，兩名戴口罩男子直闖該賭場二樓高額投注區，以胡椒噴霧襲擊及制服保安及荷官二人後，掠去賭枱珠盤內三百一十萬籌碼後逃走；保安曾經追截，司警亦接報趕至時，疑犯跑往另一賭場酒店，登上兩部的士逃遁。



司警翻看賭場閉路電視錄影，發現男疑犯案發前一日，曾經戴假髮扮女人踩線。司警憑相關資料，配合天眼系統展開深入調查及蒐證，鎖定兩名疑犯行蹤，得悉其中一人於中區某快餐廳與一名女子接觸後，隨即與同黨多次轉車及換衫，意圖擺脫天眼監控，最後經關閘口岸離境。



司警通報內地公安，同時追蹤曾與疑犯接觸的女子，發現她在路氹租住酒店的一間賭場打散一個十萬元籌碼，其後又透過另一男子將十萬元籌碼兌換現金。經掌握證據後，珠澳兩地警方在案發後十多小時，分別採取行動共拘捕三男一女疑犯，並在澳門酒店房及接贓男子身上，起回逾三百萬籌碼及兌換了的現金。



搶300萬籌碼案極速偵破



警方雖然極速破案，卻暴露賭場保安不足問題，澳門博監局及司法警察局立即與六大博企召開緊急會議，商討加強保安應變能力的策略，防範同類劫案再次發生。承接賭場外判保安合約、南方保安服務（澳門）有限公司董事總經理龍海安指，「博企基於開支預算，往往沒按保安公司的專業建議，聘請足夠人手站崗，例如我們建議一更請四十人，他們只批二十五人。在酒店及賭場正門這些位置，他們不會慳，其他出口就好難講。」



現時澳門賭場的安檢制度寬鬆，致內地扒仔黨肆虐。龍海安認為可以參考周邊國家做法，「以新加坡為例，旅客進入賭場要出示護照，用來過機及記錄資料才可放行。澳門賭場若果有同樣設置，再與黑名單資料庫掛鈎，部分慣性來澳搵食的扒仔過唔到機入唔到場，已免卻不少麻煩。」這些保安漏洞有待解決。



《東周刊》報道，近年金光大道一帶的賭場區，經常聚集大批扒仔黨，他們為了爭奪利益大打出手，甚至釀成血案。澳門警方事後加派警員在該區巡邏及進行反罪案行動。



立法會議員梁孫旭說，各大博企要設法堵塞漏洞，除了加強本身的保安體系外，亦可借助警方的力量，「現時金光大道的大型賭場，都各自聘請『花紅更』警員駐守，太過分散。」他建議博企聯合出錢，聘請一隊「花紅更」警員隨警車在金光大道巡邏，可加強機動性。



