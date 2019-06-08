﻿12小時兩犯案 黑幫小霸王挑釁警方 汽油彈襲警車警署

狂徒半日兩擲汽油彈挑戰警方。昨日凌晨時份一輛衝鋒車在灣仔警察總部外被人投擲汽油彈，過程被多輛駛經的車輛「車Cam」拍下；至昨午約四時，兇徒又在跑馬地警署門外擲汽油彈，令門外玻璃圍欄熏黑。警方隨後在鰂魚涌截獲兩部可疑的黑色平治私家車，拘捕四名男子，其中一名為二十六歲有黑社會背景男子，行動期間有人把牛肉刀拋落樓。



第一宗縱火案於昨日凌晨三時三十四分發生，一輛車牌被遮蔽的黑色「平治」私家車停泊於軍器廠街近警察總部對開右邊行車線，一名身穿黑衫黑褲頭戴黑帽和口罩的男子，手持已經點着、以玻璃樽自製的汽油彈，從馬路右線行至中線，疑似步向警總。



遇衝鋒車急擲汽油彈



其間，一輛的士由路口駛出，男子見狀折返，一輛衝鋒車尾隨的士駛出，車上警員發現該名可疑男子，於是減速停下，並亮着警號燈。警員準備下車了解之際，男子擲出汽油彈，在衝鋒車前一米墮地起火。約四秒後，衝鋒車駛離起火位置，至數個車位外停下，警員隨即下車，但犯案男子已駕駛私家車衝過大火，沿軍器廠街天橋高速逃去。



至下午三時許，一名身高約一點六五米、戴黑色口罩、淺色帽，身穿淺色恤衫男子，駕駛一輛無掛車牌的黑色平治私家車到達跑馬地成和道六十號跑馬地警署門外對開馬路停下，再下車向警署門外的玻璃圍欄擲汽油彈，隨即上車，沿成和坊往山上駛去。熊熊火球燒燃數分鐘後自行熄滅，玻璃圍欄遭熏黑，兩宗事件均無人受傷。



警方隨即啟動「捷進」行動，追蹤涉案車輛及縱火狂徒，至昨日下午五時許，警方在鰂魚涌英皇道八百六十七號對開，發現一輛可疑黑色平治私家車，並尾隨該名司機步上附近的麗華樓，疑犯把手上一個紅色環保袋及一把牛肉刀掟落樓，再攀窗躍下，隨後被警員制服拘捕。警方懷疑他與兩宗縱火案有關，隨後的六時許警方再在附近扣查多一部可疑的黑色平治私家車。



遇截查囂張 慣犯常搞事



據悉，其中一名被捕男子二十六歲，姓莊洋名Lucas，外號「老鼠」，少年時曾經犯事入獄，有黑幫背景，曾有多宗案底，犯案纍纍。他主要活躍於港島東區，常與警方為敵，喜歡挑戰警方，有「東區小霸王」稱號。他愛出風頭，每次被警察截查時都態度囂張，故意搞事，消息人士稱：「他扮到好有義氣，愛為朋友出頭，成日吹雞，連不同幫派的朋友都會幫。」