今時今日，人們似乎每天都會用各種社交網站上網，或看朋友訊息，或發表自己的信息，這已成了一個人類習性，而且愈來愈強烈。 於是，人跟人之間好像知道得更多，甚麼雞毛蒜皮都可以在網上了解，當然，真真假假也愈來愈難分辨，因為所有的「交往」，九成九見不到面，都是虛擬的。 以前人跟人交往，會有親筆通信，有筆迹可循，會見面，有眼神可看。這樣的社交是很真實的，那些書信也顯得特別親切，一次交談也很有印象，若是給人稱讚了也記得住是誰稱讚了你，而不像今天，一大串點讚的，不一會就忘記了。有一次，一個老牌明星跟我說，「我經常在你的微博點讚的。」我聽了有點慚愧，因為沒有特地去留意。但這位明星是老派人，給...

2019-06-08