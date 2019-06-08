「捷進」行動是警方最常用戰術之一，當有人干犯嚴重罪案後，企圖以任何交通工具逃離現場，警方總區指揮及控制中心就會啟動「捷進行動」，調配人員到適當地點進行觀察並設置路障，以堵截在逃疑犯。
市民行車儀紀錄犯案
港島總區刑事總部警司羅國凱透露，當時衝鋒車上警員已發現該男子有可疑，正準備下車查問，男子突然將玻璃樽掟向衝鋒車，在電光火石一刻衝鋒車不知有無其他爆炸品，也未知警車有否被火勢影響，是否適宜繼續駕駛，遂未有即時追捕。
目擊事件並交出「車cam」片段的私家車司機尹先生說：「事出突然，也是第一次見到這種情況，估唔到香港會有，我當時很驚呆了，印象中疑犯登上一架私家車後，往九龍方向逃去。」
第二宗縱火案，跑馬地警署對面屋苑屋苑的保安員表示，事發時透過閉路電視見火勢頗大，於是跑出去了解，見到火球有一個人高度，冒出很大濃煙，而警署外小巴站候車的市民亦紛紛散開。
根據運輸署資料，涉案的平治私家車型號為C63 AMG，於二○一○年出廠，同年首次登記，車主為姓莊男子，與被捕男子同名，購入價近百萬港元，他報住地址為北角富澤花園。據悉，其中一名被捕男子「老鼠」愛紋身及上網，背部、雙臂、小腿均有紋身，最特別的是在身體右側紋上「生死有命，富貴由天」八個漢字，與足球明星碧咸身上中文紋身一樣。