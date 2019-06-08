昨日在九龍城街市所見，不少豬肉檔都出現人龍，排隊買肉做節。肉檔檔主陳先生形容，由於內地豬供應未恢復正常，故來貨價貴得驚人，比上次非洲豬瘟後，恢復屠宰時還要貴，他亦只能貴買貴賣，瘦肉每斤售八十元，金沙骨則高達每斤一百元。到街市買餸的主婦鄭女士表示，肉價雖貴，但端午節必須與家人吃餐好，貴也要買，她共花一百五十多元買豬肉煲湯和煮菜。
上水屠房買手陳先生表示，屠房恢復運作後要求活豬「日日清」，本地豬場主擔心運太多豬到屠房會被迫賤賣，因此供貨意欲下降。另一方面，內地活豬供應未恢復正常，亦是目前供應量不足的原因之一。根據食環署資料顯示，昨日供應市場的內地活豬不足一千頭，僅是平日的四分之一，以致平均拍賣價較平日飆升一倍至每擔二千三百元。該署資料顯示，今日活豬供應依然不足，總數只得一千五百頭，相信肉價仍會高企不下。
豬肉行總商會理事長許偉堅昨在電台節目中表示，活豬供應仍然少，在買手搶貨下，鮮豬肉零售價預料仍然較平日貴約兩成。他續謂，內地非洲豬瘟疫情嚴重，產量減少，建議當局考慮引進其他地區，如台灣和東南亞國家的活豬。
另外，接連發生內地供港活豬感染非洲豬瘟後，有議員建議全面停止入口內地活豬。對此，活豬買手張先生批評對方不了解市場運作，如停止內地活豬輸港，在供不應求下，豬肉零售價會飛升至每斤三百元以上。