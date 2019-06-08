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端午錄33.2度高溫 創今年紀錄

2019-06-08 列印
　　本港昨午錄得三十三點二度的高溫，是自本年起的最高溫度紀錄，亦是有記錄以來第三熱的端午節。

　　天文台預測指今日部份時間有陽光，最低氣溫約二十九度，日間天氣酷熱，市區最高氣溫約三十三度，新界再高一兩度。天文台表示，高空反氣旋會於今日繼續影響本港，大部份地區普遍晴朗及酷熱的天氣，但局部地區有驟雨。

　　展望星期日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。天文台更預測下周天氣不穩定，現時位於華中的一道低壓槽將會逐漸移向華南沿岸地區。下周預計間中有大驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，並連續七日多雲。氣溫介乎二十六度至三十度。

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