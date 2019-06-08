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舢舨凌晨遭縱火 波及龍舟觀光艇

2019-06-08 列印
■一艘舢舨凌晨懷疑遭縱火，火勢更波及一艘龍舟艇及一艘觀光艇。
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　　昨日凌晨四時三十分，警方接獲一名途人報案，指西貢福民路一碼頭對開約十米海面，一艘四米長舢舨凌晨懷疑遭縱火，火勢波及一艘龍舟艇及一艘觀光艇，事件中無人受傷。

　　警員及消防接報到場，消防約十分鐘後將火救熄。警員經初步調查，相信起火原因有可疑，案件列作縱火案，交由黃大仙警區刑事調查隊第五隊跟進，暫時未有人被捕。

　　有觀光艇負責人向傳媒表示，艇身被火熏黑，但機器運作不受影響，可如常出海，晚上會如常泊在此處。他又指，泊在此處數十年一直相安無事，從未收過恐嚇勒索，不明白縱火動機。

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