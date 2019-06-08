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六歲童游「龍舟水」遇溺昏迷

2019-06-08 列印
■男童送院搶救後，已經甦醒。
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　　昨日端午節天氣酷熱，不少市民游龍舟水應節兼消消暑，一名男童疑遇溺昏迷。

　　昨日早上十一時許，一名六歲男童隨家人在西貢三星灣游「龍舟水」，期間懷疑遇溺昏迷，由在場救生員救起及報警求助。

　　水警接報到場，救生員及水警合力將昏迷男童送上岸，往西貢水警基地，再由救護車送往將軍澳醫院救治。據了解，男童送院搶救後，已經甦醒。

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