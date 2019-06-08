  • 2019年6月8日 星期六
  • 31º
  • 69%
熱門： 大媽辣身舞汽油彈餐牌端午節

日報新聞 > 港聞

女囚犯威院求診險逃跑

2019-06-08 列印
■女囚犯在威爾斯親王醫院等候診症期間，企圖越押逃走。資料圖片
Previous Next

　　一名在囚人士在急症室求診期間，企圖越柙逃走！前晚約十一時五十分，一名年約四十四歲女囚犯，在沙田威爾斯親王醫院等候診症期間，突然向急症室外逃跑，押解人員立刻追截，迅速將女子制服，並將她押回懲教院所。

　　事件中該名女子手及膝部受傷，一名懲教人員肘部及膝部受傷，兩人於院所醫院診治後毋須送院。懲教署已將事件報警處理。據了解，該名在囚人士因爆竊罪而被收柙。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd