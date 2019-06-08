﻿華為自家新系統「鴻蒙」﻿ ﻿傳最快今年八月推出﻿

中國電訊設備製造商華為受美國持續封殺，繼著名搜尋引擎Google表態後，社交網站facebook亦表示不會再允許為新的華為手機提供預設安裝facebook、WhatsApp和Instagram的應用程式，但現時使用中的華為手機仍可使用和更新這些應用程式。



美國政府自上月中禁止企業向華為供應晶片和系統，實行「軟件」「硬件」齊夾擊，簡直是當年封殺東芝事件的翻版。而美國商務部的臨時許可證，只可暫時放寬華為的貿易限制九十日。由八月十九日起，放寬限制期隨即結束。Google早前已表示，不再為華為新手機提供Android軟件，但Google Playstore和所有Google應用程式，仍適用於華為現有手機型號。而facebook緊隨其後，亦聲明不再允許為新的華為手機提供預設安裝facebook、WhatsApp和Instagram的應用程式。



有報道指華為從一二年起已開始研發自家操作系統「鴻蒙」，意在成為Android系統的替代品。華為消費者業務CEO余承東早前受德國媒體採訪時透露，華為已經為智能手機和電腦開發自己的操作系統，作為後備計劃。他指：「一旦發生了不能夠再使用這些（來自Google和微軟的）操作系統的情況，這是我們的B計劃。」他及後又補充，表示Android和Windows仍將是華為的首選。



據內地媒體日前報道，指華為現時正集中注意力測試自己的新操作系統。據悉此系統在內地市場命為「鴻蒙OS」，在海外市場則命名為「方舟OS」，更指系統或於本年八月或九月推出市場。



有關華為手機系統的最新情況，直到截稿為止，華為方面並未提供任何回應。



